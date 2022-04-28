Нападающий «Бенфики» Яремчук: считаю, в Украине должен быть только украинский язык

Нападающий «Бенфики» украинец Роман Яремчук рассказал о своём отношении к русскому языку.

«Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык. Но если ты хочешь разговаривать с кем-то по-русски, то пожалуйста. Это твой выбор. В Украине же никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из «Динамо» и «Шахтёра», которые говорят по-русски. Это нормально.



Я со своим ребёнком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова, – на суржике (разговорный язык, включающий элементы и русского, и украинского языков – Sports.ru). Со мной жена пытается на украинском разговаривать, с родителями она разговаривает на русском. В детском саду у сына больше португальского. Хотелось бы, чтобы было больше английского», – цитирует футболиста ua.tribuna.com.