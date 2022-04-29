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Гол Кнауффа на 1-й минуте — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Айнтрахт»

Гол Кнауффа на 1-й минуте — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Айнтрахт»
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Вчера, 28 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, сильнее оказались гости — 2:1.

На 92-й минуте нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн пробил в перекладину ворот соперника.

Счёт в матче уже на первой минуте открыл Ансгар Кнауфф после паса Рафаэля Борре. Спустя 20 минут ямаец Майкл Антонио восстановил равенство на табло после передачи Курта Зума. Однако во втором тайме Даити Камада с передачи Джибриля Соу вывел гостей вперёд — 2:1.

Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион». До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

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