Кечинов — о словах Карреры: пора делать акцент на своих тренерах и игроках

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-наставника московского клуба Массимо Карреры, который заявил о готовности вернуться на тренерский мостик красно-белых.



«Мы видим, какая сейчас обстановка в мире, какое отношение к нам. Я уверен, что пора делать акцент на своих тренерах, игроках. Доверять им в первую очередь, а не легионерам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.

В нынешнем сезоне после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.