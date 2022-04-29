Широков: Ананидзе не раскрыл свой потенциал из-за травм. Его талант отмечали все тренеры

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на завершение карьеры экс-игроком красно-белых Джано Ананидзе.

«Травмы его преследовали всё время. Если бы он был не талантливый, то так рано бы не появился и так долго в «Спартаке» бы не играл. Его талант отмечали все тренеры, с которыми он работал. Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре покинул команду и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.