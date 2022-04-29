Ананидзе — о завершении карьеры: бесконечные травмы очень утомили. Думаю, что уже пора

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру в 29 лет.



«Я принял это решение вместе со своей семьёй. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры. По правде говоря, бесконечные и непрекращающиеся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе. Я очень расстроен, но думаю, что уже пора», – написал Ананидзе в социальных сетях.



Джано начинал карьеру в московском «Спартаке», в систему которого попал в 2007 году. За главную команду красно-белых выступал с 2009 года. В клубе он провёл 10 лет и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также хавбек уходил в аренду в «Ростов», где выиграл национальный Кубок, и «Крылья Советов». Покинув «Спартак», Джано подписал контракт с кипрским «Анортосисом», однако вскоре покинул команду и перебрался в «Ротор», за который так и не провёл ни одного матча и расторг соглашение.