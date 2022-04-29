Определился фаворит в борьбе за покупку «Челси». Он предложил £ 2,5 млрд за клуб

Совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли является фаворитом в борьбе за покупку лондонского «Челси», сообщает BBC.



По информации источника, бизнесмен предложил £ 2,5 млрд за покупку синих. Помимо Боли, на приобретение «аристократов» претендуют британский бизнесмен Джим Рэтклифф и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.



Ранее в число претендентов входил владелец клуба НБА «Бостон Селтикс» и «Аталанты» из Серии А Стивен Пальюка, однако он выбыл из гонки за покупку «Челси».



Финальная презентация состоится в конце текущей недели. Все претенденты должны будут представить свои планы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж», а также рассказать о финансировании «Челси» как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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