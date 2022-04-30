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«Реал» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

«Реал» — «Эспаньол»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Реал» — «Эспаньол». Встреча 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Эспаньол».

Мадридский «Реал» набрал 78 очков в 33 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (64) и «Барселона» (63). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

В следующем матче чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Эспаньол» примет на своём стадионе «Осасуну».

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