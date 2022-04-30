Кассано: если «Барселона» подпишет Лукаку, больше не буду смотреть их матчи

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном переходе форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Барселону».



«Я обожаю философию «Барселоны», но если они подпишут Лукаку, я больше не буду смотреть их матчи. Он не может отдать три паса в «Челси», где у него нет конкурентов, а в «Барселоне» пасуют 55 раз, прежде чем забьют гол. Как он сможет это сделать?» — приводит слова Кассано Football Italia со ссылкой на BoboTV.



Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и страйкера «Баварии» Роберта Левандовского. Руководство «Барсы» уже встречалось с агентом Лукаку.

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