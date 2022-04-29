«Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием Холанда и Левандовского

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 28-летнего форварда заинтересована «Барселона», сообщает Marca.



По информации источника, каталонцы могут арендовать бельгийского форварда из-за трудностей с подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и страйкера «Баварии» Роберта Левандовского. Руководство «Барсы» уже встречалось с агентом Лукаку. «Барса» не рассматривает вариант с покупкой Ромелу из-за финансовых проблем.



Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» (0:1):

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