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«Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием Холанда и Левандовского

«Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием Холанда и Левандовского
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 28-летнего форварда заинтересована «Барселона», сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы могут арендовать бельгийского форварда из-за трудностей с подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и страйкера «Баварии» Роберта Левандовского. Руководство «Барсы» уже встречалось с агентом Лукаку. «Барса» не рассматривает вариант с покупкой Ромелу из-за финансовых проблем.

Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» (0:1):

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