Игнатьев: Чеферину надо поаплодировать, но почему он не сказал этого раньше?
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Российский специалист Борис Игнатеьв отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.
«Наверное, надо поаплодировать Чеферину. Только почему он раньше не подумал и не высказал тезис — спорт вне политики? Сейчас он говорит так, а до этого не поддержал. Теперь остаётся только ждать. Если примут такое решение, то мы все будем говорить, что Чеферин достойный человек.
Действительно, спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Правда, мне с трудом в это верится. Когда была холодная голова, они не подумали и не приняли верных решений. А сегодня их озвучивают. Я бы очень хотел, чтобы его слова не разошлись с конкретными делами», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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