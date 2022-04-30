Игнатьев: Чеферину надо поаплодировать, но почему он не сказал этого раньше?

Российский специалист Борис Игнатеьв отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.

«Наверное, надо поаплодировать Чеферину. Только почему он раньше не подумал и не высказал тезис — спорт вне политики? Сейчас он говорит так, а до этого не поддержал. Теперь остаётся только ждать. Если примут такое решение, то мы все будем говорить, что Чеферин достойный человек.



Действительно, спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Правда, мне с трудом в это верится. Когда была холодная голова, они не подумали и не приняли верных решений. А сегодня их озвучивают. Я бы очень хотел, чтобы его слова не разошлись с конкретными делами», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.