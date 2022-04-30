«Оренбург» разгромил «Текстильщик» со счётом 5:2 в гостевом матче ФНЛ

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Текстильщик» в Иваново в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Оренбург». Гости одержали победу – 5:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Хачим Машуков. На 35-й минуте ответный мяч забил нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. На 40-й минуте Машуков оформил дубль.
На 63-й минуте Фамейе забил свой второй гол в матче, реализовав пенальти. Через минуту защитник гостей Данила Хотулёв вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте Фамейе оформил хет-трик. На 73-й минуте взятием ворот отметился форвард «Оренбурга» Николай Прудников.
После 35 сыгранных туров «Оренбург» располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 72 очка. «Текстильщик» (20) – на последней, 20-й строчке.
В другом матче первого российского дивизиона встретились московский «Велес» и липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово, победу одержала команда из Липецка – 2:1.
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