Широков — о поражении «Динамо»: громадная неожиданность. «Урал» заслуженно выиграл

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — «Урал» (2:3).

«Громадная неожиданность. «Урал» ещё по игре неплохо действовал: неплохо разыгрывали. В целом они заслуженно выиграли. Может, с «Динамо» злую шутку сыграл быстрый гол, чуть расслабились. «Урал» вдумчиво выиграл», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московское «Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (58).