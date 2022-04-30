«Динамо» совсем рассыпалось! Аутсайдер принесёт чемпионство «Зениту» уже сегодня?

Чемпионская гонка в РПЛ — всё, теперь официально. После поражения от ЦСКА главному конкуренту «Зенита» — «Динамо» — нужно было победить дома «Урал», который в этом сезоне борется за выживание. Но вместо этого произошло эффектное наказание.

Началось всё для «Динамо» просто замечательно. Уже на 7-й минуте Арсен Захарян напомнил, что он одна из главных звёзд РПЛ, и зарядил с лёта в нижний гол. Красиво!

Чтобы перевернуть игру, «Уралу» хватило трёх минут. На 28-й минуте чуть не порвал сетку Эрик Бикфалви, а на 31-й — Даниэль Мишкич.

В моменте со вторым голом есть вопросы к Антону Шунину — вратарь «Динамо» никак не помешал сопернику забить и пустил мяч над собой.

На этом голы в первом тайме закончились, и мы увидели типичный матч фаворита с аутсайдером. У «Динамо» было больше ударов (13 против 4), но у «Урала» была поразительная реализация. Два удара в створ — два гола. Как будто на поле «Реал» с Каримом Бензема. Ещё одна аномалия — владение мячом. У «Урала» процент был чуть выше — 53.

Что случилось во втором тайме? То же самое! «Динамо» плело атаки, Сандро Шварц швырял на поле всех атакующих игроков, которые попадались ему под руку — сначала вышел Константин Тюкавин, следом — Вячеслав Грулёв. Но конкретики хозяевам не хватало. Зато «Урал» забил первым же ударом в створ. Бикфалви оформил дубль, повторив трюк Мишкича. Снова есть вопросы к Шунину, но в этот раз его переплюнул Роман Евгеньев. Невозможно объяснить такую пассивность в обороне в сложившейся ситуации. А Бикфалви, раз уж мы провели параллель с «Реалом», — это Карим Бензема для этого матча.

После третьего гола «Динамо» ожидаемо забрало мяч и понеслось отыгрываться, но к отсутствию явных моментов добавилась нервозность. Чемпионского хладнокровия не было и близко.



Шварц продолжал бросать футболистов в атаку, добавил Клинтона Н’Жье, и эта замена внезапно принесла плоды. Пока все ждали геройств от молодых россиян, камерунский форвард пульнул под штангу из-за пределов штрафной.

За несколько минут до конца основного времени болельщикам «Динамо» чуть не поплохело. Судья Павел Кукуян решил, что мяч попал в руку Скопинцеву, и указал на «точку», а заодно дал игроку хозяев вторую жёлтую. «Динамо» спас VAR.

«Динамо» — «Урал», матч РПЛ Фото: РИА Новости

Жалости к «Динамо» у Кукуяна не оказалось — арбитр добавил к основному времени всего три минуты. Хозяева так и не создали полноценный момент с ударом. 2:3.

Подведём итоги: «Динамо» само отказалось даже не от титула, а от полноценной борьбы за него. В самый важный момент команда рассыпалась и умудрилась проиграть аутсайдеру, причём по делу.

Теперь парням Сандро Шварца нужно беспокоиться за второе место, ведь «Сочи» отстаёт всего на три очка. А вот «Урал» оторвался от зоны вылета уже на пять очков, хоть конкуренты свои матчи в этом туре ещё не сыграли. Вылететь после такой победы будет обидно.

Ну а чемпионом России «Зенит» может стать уже сегодня. Ждём матча с «Локомотивом», который начнётся в Санкт-Петербурге в 19:30 мск.