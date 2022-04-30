Гарет Бэйл не приехал на чемпионский матч «Реала» с «Эспаньолом»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не приехал на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022, в котором «сливочные» разгромили каталонский «Эспаньол» (4:0) и обеспечили себе досрочное чемпионство в Испании, сообщает Marca.

Валлиец не попал в состав команды на данную игру из-за жалоб на боли в спине. При этом другие игроки «Реала», которые не смогли принять участия в матче из-за травм или дисквалификации, приехали на игру. Среди них нападающие Эден Азар и Лука Йович, а также защитники Начо и Эдер Милитао.



«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.



В оставшихся четырёх турах «Реалу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

Родриго положил начало разгрому «Эспаньола»:

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