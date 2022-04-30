Массимо Каррера поздравил Семака с четвёртым подряд чемпионством «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил Сергея Семака с четвёртым подряд чемпионством России во главе «Зенита».

«Поздравляю Семака с тем, что он в четвёртый раз стал чемпионом России! Рад, что знаком с Сергеем! Кроме того, что он отличный тренер, он ещё и прекрасный человек. «Зенит» на данный момент — это сильнейшая команда России!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.