Клаудиньо поделился эмоциями от чемпионства «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от чемпионства команды в чемпионате России.

«Очень важное достижение. Это первый титул в моей карьере в первый же год, как я уехал из Бразилии. Так что я очень рад, что мне уже удалось завоевать чемпионство в России.

Было ли ощущение, что победа сегодня ускользает? Мы начали не очень уверенно, допускали ошибки, но в конечном итоге мы победили, и победа от нас не ускользнула», — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10).