Семака подбрасывали в воздух, Дзюба радовался золотой медали. Фото чемпионства «Зенита»

Вчера, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 обыграл московский «Локомотив» (3:1).
Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Елены Разиной.
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