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Холанд отреагировал на смерть Райолы

Холанд отреагировал на смерть Райолы
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отреагировал на смерть своего агента Мино Райолы.

«Лучший», — прокомментировал Холанд опубликованное в «твиттере» совместное фото с Райолой. Норвежец также добавил к комментарию эмодзи сердца.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.

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