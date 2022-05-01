Холанд отреагировал на смерть Райолы

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отреагировал на смерть своего агента Мино Райолы.



«Лучший», — прокомментировал Холанд опубликованное в «твиттере» совместное фото с Райолой. Норвежец также добавил к комментарию эмодзи сердца.



Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.



Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.

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