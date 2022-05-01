Родриго Де Пауль хочет остаться в «Атлетико»
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Аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль хочет остаться в мадридском «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 27-летний аргентинец не собирается покидать команду, несмотря на слухи. Руководство клуба также намерено сохранить игрока.
В текущем сезоне Де Пауль провёл 43 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. В его активе также 16 игр, один гол и четыре голевых передачи за сборную Аргентины в этом сезоне.
Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.
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