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Защитник «Атлетико» Хименес сообщил, что против чемпионского коридора для «Реала»

Защитник «Атлетико» Хименес сообщил, что против чемпионского коридора для «Реала»
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Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес подвёл итоги матча 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (0:2), а также высказался на тему возможного чемпионского коридора для мадридского «Реала».

«Соперник был сильнее, они победили, и мы должны поздравить их с этим. Нам остаётся смиренно работать и достигать своих целей во что бы то ни стало.

Чемпионский коридор для «Реала» на «Ванда Метрополитано»? Поздравляю «Реал Мадрид» с титулом. Они и впрямь его заслужили, но мы очень уважаем своих болельщиков», – приводит слова Хименеса Marca.

Отметим, что матч 35-го тура испанской Примеры «Атлетико Мадрид» – «Реал Мадрид» пройдет 8 мая, на стадионе «Ванда Метрополитано». «Реал» приедет на этот матч в ранге досрочного чемпиона Ла Лиги.

Видеообзор матча 34-го тура испанской Примеры «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» (2:0):

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