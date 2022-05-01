В Госдуме заявили о важности конкуренции в РПЛ на фоне четвёртого чемпионства «Зенита»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» четвёртый раз подряд становится победителем чемпионата. На сегодняшний день конкурентов нет. Для меня важно, чтобы развивались все клубы, была конкуренции. Не убивали зарплатами, а доказывали конкурентным преимуществом тех или иных российских спортсменов. Важно, чтобы именно российские спортсмены составляли основу наших спортивных клубов. А когда много легионеров, потом футбол на национальном уровне начинает блекнуть», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.
- 1 мая 2022
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