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Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Венецией»

Дубль Бонуччи принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Венецией»
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В матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Венецию». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Результативную передачу отдал защитник туринской команды Маттейс де Лигт. На 71-й минуте нападающий «Венеции» Маттиа Араму сравнял счёт, передачу ему отдал Дор Перец. Через пять минут Бонуччи оформил дубль и установил итоговый счёт.

Туринский «Ювентус» набрал 69 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (22) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (74). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 35-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Венеция
Венеция
1:0 Бонуччи – 7'   1:1 Араму – 71'   2:1 Бонуччи – 76'
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