Газизов рассказал, почему «Уфа» не смогла обыграть «Химки» в большинстве
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Химками» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Не удалось победить, потому что «Химки» хорошо играли в обороне. И Лантратов сегодня показал выдающуюся игру. Здесь всё очевидно. Они сегодня хорошо играли. И их вратарь молодец. Было сложно. У «Химок» один момент был — они его забили. Соперник использовал 100 процентов своих моментов. Мы же не смогли. Молодцы, что давили, забили с пенальти, у Гамида 18-й гол», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.
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