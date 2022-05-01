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ЦСКА уступил на выезде «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ

ЦСКА уступил на выезде «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте отличился полузащитник Даниил Уткин. В добавленное ко второму тайму время забил хавбек Бернард Бериша.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (35) — на восьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Уткин – 46'   2:0 Бериша – 90+7'
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