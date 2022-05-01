Новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» гарантирует покупку Эрлинга Холанда в 2022-м

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время должен продлить контракт с английской командой. Он будет включать в себя обязательство перед клубом о покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Sun.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, приведя команду к победе в девяти турнирах. Нынешний контракт специалиста с клубом истекает в конце следующего сезона. Сообщалось, что Гвардиола может подписать новое соглашение до 2023 года.

21-летний Холанд стал футболистом немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн (данные Transfermarkt). Ранее сообщалось, что в контракте Холанда прописана сумма отступных в размере € 75 млн. Это условие вступит в силу с лета 2022 года.