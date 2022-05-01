Хосеп Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время заключит новое соглашение с английским клубом, сообщает The Sun.
По информации источника, 51-летний каталонский специалист согласовал с «Манчестер Сити» контракт, рассчитанный до 2025 года. Напомним, нынешнее соглашение Гвардиолы с «горожанами» истекает летом 2023 года.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством специалиста «горожане» становились чемпионами Англии ( сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), обладателями Кубка английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), Кубка Англии (сезон-2018/2019) и Суперкубка страны (2018, 2019). Ранее Гвардиола работал в «Барселоне» и «Баварии».
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