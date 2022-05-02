Жозе Моуринью упрекнул арбитра после ничьей в матче «Рома» — «Болонья»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:0).

«Игра не отличалась высоким качеством. Команда, которая хотела победить, сделала недостаточно, команда, которая не хотела победить, сделала то, что намеревалась, судья позволил им это сделать. Результат — игра без качества. Лига конференций повлияла на нас, конечно, мы находимся между молотом и наковальней. Очевидно, что играть в четверг, а потом в выходные, тяжело играть весь сезон. «Лестер» сегодня дал отдых девяти игрокам Премьер-лиги. Мы пытались победить, у нас были шансы, но это не было хорошим выступлением. Мы должны взять на себя ответственность, потому что мы сделали недостаточно для победы. «Болонья» несёт ответственность, потому что они делали то, что хотели, а ответственность рефери заключается в том, что он никогда не беспокоился о качестве зрелища для болельщиков и оставил всё как есть», — приводит слова Моуринью Football Italia.

После 35 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии A, набрав 59 очков.