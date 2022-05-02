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Деян Ловрен: мы снова чемпионы. Жаль, что не смог помочь «Зениту» во второй части сезона

Деян Ловрен: мы снова чемпионы. Жаль, что не смог помочь «Зениту» во второй части сезона
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал досрочную победу клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Мы снова чемпионы! Несмотря на множество проблем, мы показывали класс на протяжении всего чемпионата. Сожалею, что я не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы. Я делаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее и продолжить одерживать победы. Спасибо болельщикам за поддержку. Хорошая работа, команда», — написал Ловрен в одной из социальных сетей.

Напомним, последний матч за «Зенит» Ловрен провёл 12 декабря 2021 года. Это была встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Контракт Деяна Ловрена с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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