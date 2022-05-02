Ральф Рангник высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что вопросы о будущем нападающего Криштиану Роналду в команде нужно задавать новому наставнику манкунианцев Эрику тен Хагу.
«Лучше спросить Эрика тен Хага о роли Криштиану Роналду в системе. Он показал, что всё ещё остаётся важной частью «Манчестер Юнайтед». Однако очевидно, что команде нужно больше нападающих», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём телеграм-канале.
52-летний тен Хаг, тренирующий «Аякс» с 2017 года, в конце сезона покинет свой пост и начнёт работу на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед».
37-летний Роналду вернулся в английскую команду летом прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал три результативные передачи.
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