Сумасшедшее празднование чемпионства в исполнении фанатов «Трабзонспора». Видео

Болельщики «Трабзонспора» устроили невероятный перформанс на улицах родного города в честь чемпионства своей команды в турецкой Суперлиге. «Трабзонспор» не завоёвывал золотые медали 38 лет.

Фанаты «Трабзонспора» празднуют чемпионство в турецкой Суперлиге:

Напомним, «Трабзонспор» в матче 35-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Антальяспором» (2:2). Благодаря этой ничьей «Трабзонспор» обеспечил себе досрочное чемпионство в Турции. После 35 сыгранных туров команда из Трабзона набрала 77 очков. У ближайшего преследователя – «Фенербахче» — 68 очков. Поскольку в турецком первенстве 38 туров, у «Фенербахче» нет математических шансов догнать «Трабзонспор».

Команда из Трабзона выиграла седьмой титул в истории клуба. Ранее «Трабзонспор» выигрывал чемпионат Турции в 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 и 1984 годах.