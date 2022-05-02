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Каррера поддержал Россию после отстранения от международных турниров

Каррера поддержал Россию после отстранения от международных турниров
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.

«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики! Надеюсь, что скоро все отстранения снимут и ситуация нормализуется» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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