Рангник рассказал о своей роли в «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, какова будет его роль в жизни клуба после окончания текущего сезона.

«Для меня будет такой же привилегией продолжать работать в будущем в качестве консультанта «Манчестер Юнайтед», и я полон решимости сделать всё возможное на этой должности и помочь вернуть этому клубу высокие стандарты, которых он требует и заслуживает», — приводит слова Ральфа Рангника в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее стало известно о назначении Ральфа Рангника главным тренером сборной Австрии. Он вступит в новую должность в конце мая 2022 года. Немецкий специалист, тем не менее продолжит работать в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта.