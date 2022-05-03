Рангник: «МЮ» нужно минимум 2 качественных нападающих. У «Ливерпуля» и «МС» — их по 5-6

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии ответил на вопрос о том, какие позиции необходим усилить «манкунианцам», чтобы стать сильнее в следующем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» нужно, как минимум, два современных нападающих, чтобы сделать команду более качественной. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — таких по пять-шесть, у нас их немного. Грилиш — вингер или нападающий? Все они форварды.
В нынешней ситуации нам мог бы помочь Мэйсон Гринвуд, но после встречи с «Вест Хэмом» он выбыл», — приводит слова Рангника Goal.
«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).
- 3 мая 2022
-
03:11
-
02:58
-
02:35
-
02:19
-
02:16
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14