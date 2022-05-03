Рангник: «МЮ» нужно минимум 2 качественных нападающих. У «Ливерпуля» и «МС» — их по 5-6

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», после победы над «Брентфордом» (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии ответил на вопрос о том, какие позиции необходим усилить «манкунианцам», чтобы стать сильнее в следующем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» нужно, как минимум, два современных нападающих, чтобы сделать команду более качественной. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — таких по пять-шесть, у нас их немного. Грилиш — вингер или нападающий? Все они форварды.

В нынешней ситуации нам мог бы помочь Мэйсон Гринвуд, но после встречи с «Вест Хэмом» он выбыл», — приводит слова Рангника Goal.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).