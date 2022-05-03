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Рангник — о матче с «Брентфордом»: одно из лучших выступлений «МЮ» в этом сезоне

Рангник — о матче с «Брентфордом»: одно из лучших выступлений «МЮ» в этом сезоне
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0).

«Большую часть времени мы контролировали ситуацию. Мы много владели мячом, один из лучших показателей в этом сезоне. Именно такую игру мы хотели показать своим болельщикам. «Брентфорду» было нелегко отобрать у нас мяч. Прекрасное выступление.

В целом, я недоволен результатами последних недель. До игры с «Вест Хэм Юнайтед» мы боролись в трёх соревнованиях. У нас были хорошие моменты до того матча, но последние недели были не такими хорошими, как должны были быть. Нам не хватало стабильности. В матче с «Брентфордом» мы выдали одно из лучших выступлений в этом сезоне», — приводит слова Рангника BBC.

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