Голкипер «Наполи» Оспина может продлить контракт с клубом в случае ухода Мерета

Колумбийский вратарь итальянского «Наполи» Давид Оспина может продлить контракт с клубом из Неаполя. Об этом сообщает TuttoNapoli.

Ранее появлялась информация, что Давид Оспина может пополнить состав «Лацио».

По информации источника, будущее Оспины тесно связано с будущим другого вратаря «Наполи» Алекса Мерета. Если итальянский голкипер уйдёт, «Наполи» предложит Оспине новый контракт.

33-летний Давид Оспина перешёл в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года и стал важным игроком основного состава. Срок действия текущего контракта истекает в конце этого сезона, а это означает, что Оспина может стать свободным агентом.

Колумбиец в этом сезоне провёл 29 матчей в Серии А.

Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Наполи» (5:2):

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.