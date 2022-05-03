Голкипер «Наполи» Оспина может продлить контракт с клубом в случае ухода Мерета

Колумбийский вратарь итальянского «Наполи» Давид Оспина может продлить контракт с клубом из Неаполя. Об этом сообщает TuttoNapoli.
Ранее появлялась информация, что Давид Оспина может пополнить состав «Лацио».
По информации источника, будущее Оспины тесно связано с будущим другого вратаря «Наполи» Алекса Мерета. Если итальянский голкипер уйдёт, «Наполи» предложит Оспине новый контракт.
33-летний Давид Оспина перешёл в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года и стал важным игроком основного состава. Срок действия текущего контракта истекает в конце этого сезона, а это означает, что Оспина может стать свободным агентом.
Колумбиец в этом сезоне провёл 29 матчей в Серии А.
Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Наполи» (5:2):
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