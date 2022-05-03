Бонуччи заявил, что «Интер» выиграет Серию А. Игрок сожалеет, что «Ювентус» не в гонке

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.

«Глядя на список оставшихся матчей, я бы сказал, что «Интер» должен побеждать. Я склонен так думать ещё и из-за их команды как таковой. Тем не менее этот сезон удивлял нас много раз. Это захватывающая гонка за титул, и жаль, что «Ювентус» в ней не участвует. Мы наслаждаемся гонкой как любители футбола», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Миланский «Интер» за три тура до конца сезона Серии А с 75 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Милан» имеет на 2 очка больше и лидирует в розыгрыше чемпионата Италии сезона-2021/2022.

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии:

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