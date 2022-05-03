Губерниев: Кокорин — памятник потерянному времени, глупости и безволию

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу информации о желании «Фиорентины» расторгнуть соглашение с российским нападающим Александром Кокориным.
«Как «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным? Он же памятник! Памятник потерянному времени, глупости и безволию», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.
«Фиорентина» в 35 матчах набрала 56 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.
- 3 мая 2022
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