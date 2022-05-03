Лука Модрич: должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаёмся
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
«Атмосфера в раздевалке очень хорошая. Мы знаем, что должны делать. Полны энтузиазма и подготовлены. Это самая важная игра сезона. Мы уверены, чтобы сможем совершить камбэк. В первом матче мы показали не лучшую игру, но всё же забили три гола. У нас есть качественные игроки и богатая история клуба — всё это влияет. Мы должны показать, что «Реал» — лучший клуб мира. Мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
Комментарии
- 3 мая 2022
-
15:32
-
15:28
-
15:16
-
15:13
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:18
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:27
-
13:20
-
13:14
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:03
-
13:01
-
12:57
-
12:54
-
12:47
-
12:33
-
12:33
-
12:28
-
12:23
-
12:17
Партнерский контент