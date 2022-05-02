«Ман Сити» — «Реал»: ждём ещё один триллер с кучей голов в Лиге чемпионов!

4 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу английской команды, но «Королевский клуб» может всё исправить дома.

Букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы фаворитом и в ответном матче. Поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.08. На «Реал» дают котировку 3.40, а на ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Вероятность выхода «Ман Сити» в финал аналитики оценили коэффициентом 1.22, а на испанцев можно поставить за 4.60.

Эксперты считают, что матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.82, а на ТМ 2.5 гола можно сделать ставку за 2.06. На то, что обе команды смогут забить, принимают ставки с коэффициентом 1.49, а обратный исход идёт за 2.60.

«Реал» на хороших эмоциях. И с приятными воспоминаниями

Мадридский «Реал» на выходных стал чемпионом Испании. Это было понятно уже давно, но математически получилось именно сейчас. И это, несомненно, придало положительных эмоций команде Карло Анчелотти. Да, можно, конечно, говорить о слабости и нестабильности главных конкурентов, но именно «Реал» на сегодня – сильнейшая команда Испании.

А ещё старый лис Анчелотти потрясающе адаптирует команду к сопернику. И в 1/8 финала с «ПСЖ», и в четвертьфинале с «Челси» в какой-то момент казалось, что всё – «Реалу» не выдержать. Но команда находила в себе силы всё перевернуть. В первую очередь благодаря Кариму Бензема. Француз проводит лучший сезон в карьере и будет одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Его усилия уже помогли команде сохранить шансы после матча в Англии. «Реал» пропустил 4, а мог и все 10. А вот впереди «галактикос» выжали, пожалуй, максимум возможного. Бензема оформил дубль. И если на голы «Реала» и ставить, то точно на Карима. Сделать ставку на его гол в ответной встрече можно за 2.20.

«Сити» пока безупречен

В отличие от «Реала», у Пепа Гвардиолы, помимо Лиги чемпионов, ещё и жесточайшая рубка в АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» идут на расстоянии всего 1 очка уже очень долго. Впереди 4 тура – и пока всё в руках манкунианцев. 4 победы гарантируют им титул. Но накал настолько высок, что выдержать его очень сложно. А тут ещё и в Лиге чемпионов тяжелейшее противостояние.

Это «Ливерпуль» создал себе отличное преимущество в полуфинале с «Вильярреалом» (ещё и с жеребьёвкой как повезло, да?) и может спокойно играть по счёту на выезде. У «горожан» задача куда сложнее: играть здесь на удержание чревато. С «Атлетико» опустились на последних минутах и вполне могли пропустить.

Может быть, сломя голову англичане вперёд и не полезут, но их атака точно способна забить, и забить много. Впрочем, «Реал» тоже проведёт работу над ошибками первого матча.

На что ставить?

Пожалуй, что на голы. В том, что обе команды забьют, сомнений практически нет, но и коэффициент маловат – всего 1.49. Так что можно рассмотреть вариант, при котором обе команды забьют и ТБ 2.5 гола, здесь уже приличные 1.68.

Что касается ставок на проход, то брать «Манчестер Сити» за 1.22 смысла, конечно, нет. «Реал» за 4.60 выглядит очень соблазнительно, но всё-таки не может же бесконечно «Королевский клуб» вытаскивать себя за волосы. Или может?

А вот ставка на то, что «Реал» не проиграет, смотрится интересно. В конце концов, та же ничья вполне устроит и «Ман Сити». Коэффициент здесь 1.80.

Стоит рассмотреть и ставку на пенальти в матче. В первом, как вы помните, была «точка» в ворота «Сити», которую уверенно реализовал Бензема. На то, что пенальти будет и во второй игре, букмекеры дают коэффициент 2.40. Риск есть риск, но проверить стоит.

Не знаем, кто в итоге пройдёт в финал, но абсолютно уверены в том, что этот матч нельзя пропустить. Удачных ставок!