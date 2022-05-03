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«Барселона» ждёт большого предложения «МЮ» по Френки де Йонгу

«Барселона» ждёт большого предложения «МЮ» по Френки де Йонгу
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«Барселона» не собирается расставаться с полузащитником Френки де Йонгом, но готова выслушать большие предложения по трансферу 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», который с нового сезона возглавит соотечественник де Йонга Эрик тен Хаг. Они вместе работали в «Аяксе».

Де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 44 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 34-й тур:

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