Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, какой футбол стремится выстраивать в своих командах и за игрой каких клубов ему нравится наблюдать.

«Какие матчи мне нравится смотреть? Я люблю наблюдать за командами, которые играют хорошо. Но что значит «играют хорошо»? Иногда мы слишком много внимания уделяем Гвардиоле, но есть «Ливерпуль», который играет хорошо и успешно, но по-другому. Клопп и Гвардиола — два величайших представителя двух разных способов понимания футбола.

Какой стиль игры мне нравится выстраивать в своих командах? Мне нравится доминировать и играть в агрессивный футбол, основанный на коротких комбинациях с участием большого числа игроков. Разумеется, не теряя при этом прагматизма. Я хочу, чтобы в моих командах была компактность линий, ведь нельзя всегда только атаковать. Мне нравятся умные игроки», – приводит слова Витории Marca.