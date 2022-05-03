Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, какой футбол стремится выстраивать в своих командах и за игрой каких клубов ему нравится наблюдать.
«Какие матчи мне нравится смотреть? Я люблю наблюдать за командами, которые играют хорошо. Но что значит «играют хорошо»? Иногда мы слишком много внимания уделяем Гвардиоле, но есть «Ливерпуль», который играет хорошо и успешно, но по-другому. Клопп и Гвардиола — два величайших представителя двух разных способов понимания футбола.
Какой стиль игры мне нравится выстраивать в своих командах? Мне нравится доминировать и играть в агрессивный футбол, основанный на коротких комбинациях с участием большого числа игроков. Разумеется, не теряя при этом прагматизма. Я хочу, чтобы в моих командах была компактность линий, ведь нельзя всегда только атаковать. Мне нравятся умные игроки», – приводит слова Витории Marca.
- 3 мая 2022
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