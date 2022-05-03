Клопп высказался о победах «Ливерпуля» в каждом гостевом матче плей-офф ЛЧ этого сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что его подопечные в этом сезоне не проиграли ни одного выездного матча в стадии плей-офф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Спросите меня об этом после окончания сезона. В данный момент я не думаю об этом, правда. Наверное, это должно было произойти. Мы были стабильны в играх, но не потому, что были в гостях или что-то в этом роде, просто мы находили в каждой игре свой путь – и мы должны найти в этой игре способ добиться того результата, который нам нужно пройти. Это было хорошо. «Атлетико» – выдающаяся команда, «Порту» был действительно хорош, «Интер» тоже… Игры были хорошими, но, смотрите, мы почему-то не открывались, сидели глубоко и ждали контратаки. Я думаю, что мы всегда старались играть в свой футбол, и это то, что мы должны попробовать сделать ещё раз. Нам придётся применить терпение в определённые моменты, но это не значит, что мы бросим играть. Итак, давайте посмотрим, что будет сегодня», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 3 мая 2022
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