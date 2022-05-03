«Вильярреал» — «Ливерпуль»: испанцы открыли счёт на 3-й минуте матча

Сегодня, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» встречается с «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.
«Вильярреал» открыл счёт на 3-й минуте игры — забитым мячом после красивой комбинации отметился Булайе Диа.
Игру обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Ян де Врис и Хессел Стегстра. За VAR отвечает Пол ван Букель.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния «Реал» — «Манчестер Сити».
- 3 мая 2022
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