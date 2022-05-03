«Ливерпуль» в шаге от финала Лиги чемпионов. Сотворит ли Эмери очередную сенсацию? LIVE

Привет, друзья! Пришло время ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Сегодня, 3 мая, в Испании местный «Вильярреал» сразится с «Ливерпулем» (матч начнётся в 22:00 мск). В первом матче банда Клоппа переиграла соперника со счётом 2:0, так что шансы испанцев выглядят призрачными. А вот «Ливерпуль» по-прежнему претендует на невероятный результат — четыре трофея в этом сезоне (один из них команда уже завоевала).
Впрочем, не нужно забывать, что ранее «Вильярреал» выбил из турнира «Ювентус» и «Баварию», а ведь именно эти клубы считались фаворитами пары. Способна ли команда бывшего спартаковца Эмери на очередное чудо? Ответ на этот вопрос вы узнаете из нашей текстовой онлайн-трансляции.
Присоединяйтесь.
Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль»
📺 Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:45 мск. Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
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