«Ливерпуль» в шаге от финала Лиги чемпионов. Сотворит ли Эмери очередную сенсацию? LIVE

Привет, друзья! Пришло время ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Сегодня, 3 мая, в Испании местный «Вильярреал» сразится с «Ливерпулем» (матч начнётся в 22:00 мск). В первом матче банда Клоппа переиграла соперника со счётом 2:0, так что шансы испанцев выглядят призрачными. А вот «Ливерпуль» по-прежнему претендует на невероятный результат — четыре трофея в этом сезоне (один из них команда уже завоевала).



Впрочем, не нужно забывать, что ранее «Вильярреал» выбил из турнира «Ювентус» и «Баварию», а ведь именно эти клубы считались фаворитами пары. Способна ли команда бывшего спартаковца Эмери на очередное чудо? Ответ на этот вопрос вы узнаете из нашей текстовой онлайн-трансляции.

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