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«Вильярреал» — «Ливерпуль» онлайн, 3 мая 2022 — прямая трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в шаге от финала Лиги чемпионов. Сотворит ли Эмери очередную сенсацию? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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«Вильярреал» — «Ливерпуль». Онлайн ЛЧ
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Команда Клоппа в этом сезоне выиграла все гостевые матчи в турнире.

Привет, друзья! Пришло время ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Сегодня, 3 мая, в Испании местный «Вильярреал» сразится с «Ливерпулем» (матч начнётся в 22:00 мск). В первом матче банда Клоппа переиграла соперника со счётом 2:0, так что шансы испанцев выглядят призрачными. А вот «Ливерпуль» по-прежнему претендует на невероятный результат — четыре трофея в этом сезоне (один из них команда уже завоевала).

Впрочем, не нужно забывать, что ранее «Вильярреал» выбил из турнира «Ювентус» и «Баварию», а ведь именно эти клубы считались фаворитами пары. Способна ли команда бывшего спартаковца Эмери на очередное чудо? Ответ на этот вопрос вы узнаете из нашей текстовой онлайн-трансляции.

Присоединяйтесь.

Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль»
Live Кирилл Закатченко

Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль»

📺 Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:45 мск. Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

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