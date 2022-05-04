Вратарь «Вильярреала» Рульи повторил антирекорд Кариуса в плей-офф ЛЧ

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи совершил две результативные ошибки в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (2:3).



Как сообщает Opta Sport, аргентинский вратарь совершил больше всего ошибок, которые привели к голам в нынешнем розыгрыше турнира. Кроме того, Рульи – первый голкипер после стража ворот «Ливерпуля» Лориса Кариуса, который сделал две результативные ошибки в одном матче плей-офф ЛЧ.



Напомним, Кариус сделал две ошибки в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 с «Реалом» (1:3).



В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

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