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Глава департамента судейства отреагировал на подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца

Глава департамента судейства отреагировал на подачу Матюниным жалобы на Хачатурянца
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал жалобу российского арбитра Алексея Матюнина на президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием».

«Как юрист я, безусловно, уважаю право любого человека на защиту своих прав – и Матюнин не исключение. Рассматривать его заявление будут компетентные органы РФС, и я не имею права давать какие-либо комментарии по существу», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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