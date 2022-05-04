Гути: Бензема должен получить «Золотой мяч», он лучший нападающий в мире
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Бывший игрок мадридского «Реала» Гути высказался об игре нападающего столичного клуба Карима Бензема.
«Бензема — лучший нападающий в мире, он должен получить «Золотой мяч». Я не ожидал, что он покажет такие результаты как бомбардир. Он перешёл от средних показателей к высоким в один момент. Это пошло на пользу «Реалу». Когда Криштиану Роналду ушёл, голы были необходимы и он забивал», — приводит слова Гути A Bola.
Карим Бензема в текущем сезоне провел за мадридский «Реал» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 13 результативных передач.
Сегодня, 4 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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