Гути: Бензема должен получить «Золотой мяч», он лучший нападающий в мире

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути высказался об игре нападающего столичного клуба Карима Бензема.

«Бензема — лучший нападающий в мире, он должен получить «Золотой мяч». Я не ожидал, что он покажет такие результаты как бомбардир. Он перешёл от средних показателей к высоким в один момент. Это пошло на пользу «Реалу». Когда Криштиану Роналду ушёл, голы были необходимы и он забивал», — приводит слова Гути A Bola.

Карим Бензема в текущем сезоне провел за мадридский «Реал» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 13 результативных передач.

Сегодня, 4 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.