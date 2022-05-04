«Ювентус» хочет обменять одного игрока на полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Итальянский клуб рассчитывает обменять кого-то из своих игроков, но сине-гранатовые против и запрашивают € 70 млн за своего футболиста. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Ювентус» хочет произвести обмен, аналогичный тому, который туринцы и сине-гранатовые провели летом 2020 года. В той сделке участвовали Артур и Миралем Пьянич.

Однако «Барселона» не заинтересована в таком варианте и хочет получить около € 70 млн за Френки де Йонга. Сейчас «Ювентус» не готов заплатить такую сумму, так как недавно вложился в трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».

Ещё одно препятствие для осуществления сделки – зарплата, которую де Йонг получает в «Барселоне». Она превышает € 7 млн в год, которые установлены в «Ювентусе» в качестве зарплатного лимита.