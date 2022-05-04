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Защитник «Брайтона» Велтман: тен Хаг идеально подходит «МЮ», но ему нужно время

Защитник «Брайтона» Велтман: тен Хаг идеально подходит «МЮ», но ему нужно время
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Нидерландский защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Йоэл Велтман поделился мнением о назначении наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, это хороший выбор. Тен Хаг — отличный тактик, а это то, что сейчас нужно команде. Каждый игрок «Манчестер Юнайтед» уже доказал, что может играть на самом высоком уровне, поэтому им просто нужен помощник, который скажет: «Ребята, вы должны сделать это, это и это». Конечно, тен Хагу нужно время, но думаю, что он идеально подходит этой команде», — приводит слова Велтмана Sky Sports.

Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

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