Переход игрока «Аякса» Мазрауи в «Баварию» может перенестись из-за смерти Райолы

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи может не перейти в «Баварию» из-за ухода из жизни его агента Мино Райолы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, из-за смерти голландца марокканец может не перейти в стан мюнхенцев. У «Баварии» есть соглашение с игроком и они хотят подписать его как можно скорее, чтобы избежать вмешательства других клубов.
24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
- 4 мая 2022
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