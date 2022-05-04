Переход игрока «Аякса» Мазрауи в «Баварию» может перенестись из-за смерти Райолы

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи может не перейти в «Баварию» из-за ухода из жизни его агента Мино Райолы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, из-за смерти голландца марокканец может не перейти в стан мюнхенцев. У «Баварии» есть соглашение с игроком и они хотят подписать его как можно скорее, чтобы избежать вмешательства других клубов.

24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.